Uomo di 50 anni muore sulla Trignina, vani tutti i soccorsi

Avverte un malore mentre è a bordo dell’auto, riesce a uscire dall’abitacolo, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Un uomo di 50 anni, residente a Roseto degli Abruzzi, dipendente di una ditta che installa impianti di videosorveglianza, è morto un paio di ore fa sulla Trignina (Statale 650) al chilometro 29,300, svincolo di Salcito in direzione Vasto. Sul posto stanno operando medici e infermieri del 118, Carabinieri di Agnone, Polizia Stradale di isernia e personale tecnico dell’Anas. I soccorritori hanno cercato in tutti i modi, anche con un defibrillatore, di strapparlo ad un destino crudele. Sul caso è stata comunque inviata una informativa alla Procura competente.