Uomini (e cristiani) protagonisti di speranza nella vita, nella economia, nel Lavoro

Lavoro e Famiglia si interrogano

di Don Vittorio Perrella

Il lavoro è un aspetto basilare della vita dell’uomo e, perché perenne e fondamentale, è sempre attuale: MAI desistere o abdicare o delegare “altri” all’attenzione sempre nuova che porta con sé attese e speranze, interrogativi e problemi, timori e minacce, conflitti e fatiche…

Oggi questa attualità è ancora più preoccupante e precaria inficiata da un virus che attacca l’uomo (e la società nella sua interezza) insidiando con la sua personalità e la sua dignità a ogni livello: economico, morale, culturale, personale e familiare, nel corpo e nello spirito. E il rischio è nascosto come il virus: un nemico terribile e nascosto quasi demoniaco che sfocia in una disoccupazione e si trasforma, a volte, in utopia, in tensioni e scoraggiamento soprattutto quando peggiorano le condizioni economiche, come licenziamenti e cassa integrazione e chiusura di aziende ( piccole o grandi) che bussano alle porte di numerose famiglie.

Una società senza valori educanti, una politica senza la sua identità democratica di forte studio e attenzione alla persona umana e alla famiglia … sono il vero virus che, oggi più che mai, ci fanno paura e fanno gridare a Cristo morto e risorto (la Pasqua) e a quanti si ispirano al suo Vangelo nella Chiesa e nel mondo: CORAGGIO: il Figlio di Dio che è morto (per la ingiustizia del peccato) è risuscitato e d è vivo per ridare al mondo, alla natura (a tutto il Creato), a noi (uomini e donne – anziani e bambini – giovani di tutto l’universo … ) la vera risurrezione nella vita della speranza! Ecco, allora, i credenti protagonisti nella vita economica, nella cultura e nel lavoro (ogni lavoro!) perché chiamati a rendere testimonianza della speranza che è in loro.

Un impegno ineludibile e quotidiano per costruire un mondo più giusto, “più a misura dell’uomo redento” come contributo effettivo e necessario al cammino del Regno di cui siamo parte viva “gens sancta e regale sacerdotium”.

… Ma per entrare con la nostra storia che viviamo oggi : virus-paure-malattie-turbamenti sociopolitici, prospettive più pessimistiche che ottimistiche per un domani “ migliore” che salvi l’uomo e la famiglia nella sua identità e nei suoi valori… facciamo una visita necessaria a NAZARETH anche per capire e vivere lo sprone di Dante: “Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute conoscenza”.

· Buon giorno, Maria! Come va a casa tua e nella bottega/laboratorio di tuo marito Giuseppe? …Scusaci l’invadenza! Ma abbiamo bisogno di voi Genitori anche per dirci qualcosa di Gesù, ormai giovanotto!

· Grazie che siete venuti. Non vi domando chi siete e da dove venite! Qualcuno vi ha mandato certamente. Accomodatevi!

Come vedete sto rassettando la nostra casetta: è piccola ma sempre accogliente per noi e per gli amici! Facciamo tutti parte della casa di Dio, in piccolo e in grande e dobbiamo accettarci e contentarci del nostro pane quotidiano di cibo, di lavoro, di amicizia perché Dio è con noi e non ci abbandona MAI!

Volevate incontrare mio figlio Gesù! Ma anche noi, Giuseppe e io, lo vediamo poco anche se lo aspettiamo SEMPRE! E’ fuori per studiare, per lavorare, per conoscere e condividere la vita

della nostra terra e di quanti la abitano con gioie e dolori, fatiche e speranze, malattie e guarigioni, lavoro e disoccupazione. Facciamo lo stesso anche noi! Ma aspettate solo un momento che chiamo Giuseppe, un vero maestro di vita e di lavoro: Dio non poteva darmi un marito migliore per condividere preghiera, lavoro, povertà e la grande missione che Dio gli ha affidato soprattutto per la nostra vita quotidiana, interiore ed esteriore in una dimensione storica, quotidiana e concreta!

Giuseppe, vieni! Abbiamo visite!

· Buon giorno amici, e, benvenuti nella nostra casa: qui c’è la padrona di casa. Maria, portaci un

caffè e quei pasticcini ancora caldi mentre io saluto, con questi Amici, alcuni clienti che sono ad aspettarmi in bottega per definire un po’ di lavori…

Eccoci qui! Che bello fermarci, voi e noi, a riposarci un po’ per ringraziare il buon Dio e fare anche il punto della situazione “critica” del mondo oppresso da malattia, da poco lavoro, e dalle preoccupazioni di un domani “pericoloso” per la famiglia, per genitori e figli, per anziani e bambini, per la stessa società umana.

Non vi nascondo che ne parliamo sempre con quel bravuomo di nostro figlio = lo conoscete sì, è Gesù = quando torna a casa dai suoi viaggi, dai suoi studi e lavori, dai suoi incontri personali e sociali con la gente di ogni categoria, soprattutto con i poveri e con tutti i problemi di una società in crisi che paga una ricerca affannosa e continua di bisogni immediati che cerca di gratificare con un attivismo che non sempre paga, troppo spesso deprime!

Scusatemi per queste riflessioni! Ma osservandovi vi vedo immersi in queste cose!

E mi viene in mente – e chi se lo scorda- quanto Gesù disse a Maria e a me di “preoccuparci un po’ di più di Dio che se veste i gigli dei campi e nutre gli uccelli del cielo CERTAMENTE non abbandonerà Mai noi suoi figli …E, per questo ha inviato al mondo ( affidandoSi alla fedeltà di noi due, Maria ed io, poveri di ricchezze umane, ma ricchi di umiltà e di Amore, i “valori di dentro”) il Figlio per essere speranza di coraggio e di gioia! Perciò, coraggio! Tornate pure con questo messaggio: “Ci salveremo, ma non da soli! Solidali con Dio e con i fratelli, in famiglia, nella Chiesa e nel mondo!”.

Grazie, Maria e Giuseppe: ci avete fatto sentire a casa e ci avete ridonato speranze umane e cristiane.

Grazie anche dei pasticcini e del caffè: ottimi come la vostra voce e il vostro sorriso. Veramente, se ci pensiamo bene, possiamo essere felici con poco anche nelle contrarietà di lavoro e disoccupazione, di malattia e povertà.

Accompagnateci con la vostra benedizione nazaretana e con un saluto e un abbraccio al carissimo Gesù: la nostra esperienza di due mesi di silenzio la valorizzeremo riscoprendo in famiglia Dialogo, pazienza, solidarietà condividendo INSIEME qui valori di uomini e di cristiani che amano e pregano…

Ci sentiamo meglio e diremo a tutti il contagio di un sorriso benedicente!

E, Auguri di cuore Giuseppe! 150 anni fa sei stato proclamato Patrono della Chiesa universale e poi, nel 1955 Pio XII il 1° Maggio ha istituito, nel tuo nome, la festa dei Lavoratori per onorare la santità tua e del tuo figlio Gesù accanto a ogni lavoratore e vivere il LAVORO come fonte di saggezza per servire la Comunità dei fratelli contro ogni sfruttamento e schiavitù offensivi, perché incompatibili, con la dignità della persona: questa è la vera festa che la Chiesa e il mondo affida a te Giuseppe! e Auguri

E auguri a voi, dolcissima famiglia di Nazareth e a tutta la famiglia umana.