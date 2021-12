Un’ora vale un’ora: la banca del Tempo, crediti e debiti in minuti

Il tempo è denaro: presentata l’app presso il Comune di Isernia

È stata presentata questo pomeriggio, 16 dicembre, alle ore 16, nella Sala Consiliare del Comune di Isernia, l’app “Banca del Tempo”.

La “Banca del Tempo” è un dispositivo di economia non monetario, collettivo ed autogestito. Si tratta d’un sistema in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi e saperi, utilizzando il tempo al posto della moneta, secondo il principio che un’ora vale sempre un’ora, a prescindere dal tipo di servizio offerto. Per esempio, un’ora di pulizie in casa equivale a un’ora di lezione di matematica.

“Una iniziativa di umanità e civiltà che permette finalmente è cittadini di darsi da fare aiutandosi l’un l’altro. Quello che abbiamo imparato dalla pandemia e che nessuno si salva da solo e grazie alla banca del tempo potremmo salvarci tutti insieme”, in ha dichiarato la vice sindaca Federica Vinci.

Chi aderisce specifica quali servizi può offrire e attiva così il proprio conto corrente, come in una banca, dove però al posto dei soldi verranno in seguito contabilizzate le ore che si scambiano: chi effettua un servizio acquisisce infatti un credito di ore che potrà spendere, ricevendo così altri servizi.

“Questo meccanismo ha delle enormi potenzialità proprio perché non è necessario restituire un servizio esattamente a colui che lo ha fornito: la “Banca del Tempo” è un sistema aperto e non si contraggono debito o crediti con qualcuno in particolare, bensì nei confronto dell’intera rete”, dichiarano dal Comune.