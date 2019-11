UN’OPPORTUNITÀ IMPERDIBILE! I Domenica d’Avvento (A)

Un nuovo anno liturgico ha inizio e, insieme ad esso, un altro ciclo triennale. Siamo infatti nell’anno “A” a cui susseguiranno quelli “B” e “C”. Quest’anno l’evangelista che ci narrerà il mistero di Cristo sarà Matteo, successivamente toccherà a Marco e Luca dispensarci le parole del Maestro e i fatti della sua vita. La chiave di lettura che ci occorrerà per interpretare questo Vangelo nella maniera giusta, sarà conoscere bene la comunità a cui esso è stato indirizzato, ovvero: quella dei giudei convertiti. Molti infatti sono i riferimenti al Pentateuco, i libri della Legge che erano e sono, il cuore della fede ebraica. Quello di Matteo è stato definito anche Vangelo del Regno, proprio per sottolineare che l’attesa del Re-Messia di Israele e l’instaurazione del suo Impero, si è realizzata con l’avvento di Gesù di Nazareth, il Cristo, e si compirà con il suo ritorno definitivo alla fine dei tempi. Tutta la vita del battezzato dovrà dunque fondarsi e indirizzarsi secondo questa prospettiva.

Ogni anno liturgico viene inaugurato dal tempo di Avvento, un periodo di 4 settimane che dovrà prepararci a vivere nel modo più proficuo possibile il mistero gioioso dell’Incarnazione, il quale, in modo eccelso, viene celebrato nelle solennità del Natale e dell’ Epifania, giorni verso il quali tutto questo periodo è proiettato. L’avvento non è soltanto l’attesa della celebrazione che ri-attualizza la nascita del Salvatore, ma anche il periodo in cui, in modo speciale, la Chiesa manifesta e invoca il ritorno del Messia così che si instauri il Regno definitivo di Pace e Amore. Nelle due prime settimane è sottolineata la dimensione escatologica, mentre nelle ultime due ci si concentra maggiormente sul mistero del Natale. Si tratta di un tempo di grazia e di conversione in cui siamo chiamati a dare una testimonianza concreta del nostro essere cristiani, sia con una partecipazione attiva e gioiosa alla liturgia, particolarmente ricca, sia attraverso opere di misericordia verso gli ultimi, i bisognosi e gli emarginati.

Questo autentico “spirito natalizio” si discosta molto dallo stile consumistico e edonista che sempre più sta caratterizzando la nostra epoca. Il rischio è quello di trasformare il Natale in un business, al pari di altre ricorrenze “aliene” alla nostra cultura, come, ad esempio, Halloween… E’ nostro compito dare una testimonioanza forte dello spirito religioso di questo tempo.

Commento a Mt 24, 37-44

+In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo.+

Lo stile di vita dei contemporanei di Gesù testimoniava un frustrante disinteresse nei confronti del bene supremo che Egli additava con la sua predicazione. Noi invece? Ce lo siamo mai chiesti? Qual’è il senso della vita? Ma forse, la vera domanda è: “quale senso stiamo dando alla nostra esistenza con la storia personale che tessiamo quotidianamente?”. Se alla prima domanda molti hanno tentato di dare una risposta definitiva, pur senza trovarne una che potesse essere considerata tale, alla seconda è facile rispondere, basta essere onesti con se stessi e riconoscere quali siano le nostre reali priorità. Sicurezza? Successo? Benessere? Piacere? Affettività? Il nostro cuore orbita attorno a ciò che lo avvince di più, dove spediamo la maggior parte del nostro tempo e investiamo le nostre migliori energie fisiche e morali.

Il senso che abbiamo dato alla nostra vita traspare dalla nostra quotidianità, un giorno vedremo scorrerercela davanti tutta intera e sarà essa stessa a giudicarci difronte alla suprema Verità. Gesù parla ai discepoli con rammarico denunciando la superficialità con cui vive la maggior parte della gente, incapace di capire dove sia il bene più grande, quello per cui vale la pena lottare e soffrire ogni giorno, quello stesso bene che Egli, assieme a tutti coloro che l’hanno seguito, ci ha mostrato pagando quel carissimo prezzo che tutti conosciamo.

+Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.+

Il Signore vuole darci un avvertimento, non terrorizzarci. Quando il pericolo è grande le parole si fanno grevi e possono sembrare delle minacce. C’è chi verrà preso e chi verrà lasciato. La domande spontanee sono: “preso da chi?” E “portato o lasciato dove?”. Il verbo “paralambano”, qui tradotto con “preso”, è di difficile traduzione e in realtà dovrebbe significare “preso con”. Forse il riferimento che, personalmente, trovo più calzante, per comprendere ciò a cui allude Gesu, è ciò che avviene con la assunzione di Elia e, per cattolici e ortodossi, l’assunzione di Maria santissima, primizia dei risorti. Dio ci inonda con la sua Grazia, ma noi siamo disposti a svuotarci del superfluo per accogliere l’essenziale? Questo ci salva, questo ci redime, questo ci permetterà di salire a bordo della salvifica nave di Cristo e navigare verso gli orizzonti dell’Eternità. Diversamente non ci restano che le tenebre e lo smarrimento! Lasciamoci afferrare dall’abbraccio salvifico del Padre!

+Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Gesù insiste nel mettere in guardia i suoi discepoli, c’è la terribile possibilità di lasciarsi sfuggire la Salvezza! Perchè esiste questa terrorizzante eventualità? Essere dannati!Smarriti in eterno! Ragioniamo con calma: a volte il migliore modo di ribattere ad una domanda non è formulare una risposta, ma, al contrario, elaborare un’altra domanda capace di reindirizzarci verso il vero nocciolo della questione. Se non fossimo liberi di scegliere Dio e il suo progetto d’amore potremmo davvero dire di esistere? Tutto l’universo non si ridurrebbe a essere un enorme presepe meccanico, senza una vita che avesse la dignità di definirsi tale? Siamo qui allora, a spendere in questo breve lasso di vita terrena, la nostra unica possibilità di salvezza! Stiamo attenti, non sprechiamola, vigiliamo, vegliamo, non facciamoci comprare da monete false, non cediamo a una schiavitù triste e umiliante. La nostra vita è un’emozionante avventura che ci fa battere il cuore, ma attende un meraviglioso lieto fine. Che aspettiamo allora? Gridiamo: “Marantha! Vieni Signore Gesù!”.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci