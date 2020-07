Un’Ode a Gabriele Pepe a 171 anni dalla sua morte

Oggi 26 luglio, festa di sant’Anna, anniversario del disastroso terremoto che nel 1805, intorno alle dieci di sera (le due dell’ora italica) devastò il Molise… siamo stati richiamati a meditare su un’altra data ferale: la morte di Gabriele Pepe (1779-1849).

Un ignoto, emigrato campobassano, ha lasciato un omaggio floreale ed un componimento che, nel celebrare il ricordo dell’illustre personaggio molisano, ripercorre la storia della Campobasso del XX secolo. Particolare il rimando alla “bella Rosa” che riporta le menti alla rivista universitaria del dopoguerra.

Ma lasciamo spazio a quanto scritto, a “cuore aperto” nella totale condivisione delle più profonde emozioni, dal nostro misterioso concittadino:

“Oh Mio caro Gabriele Pepe quanti anni son passati!

Se sapessi quante volte ci ho pensato, ed ora sono qua. Lo so, mi aspettavi! Io ti guardo e non ci credo che sei rimasto sempre in piedi mentre io giravo il mondo.

Quanta gente hai visto passare i miei nonni, mio padre e me bambino. Nessuno mai ti ha detto che alle tue spalle si è fatta grande Campobasso?

Sì, confesso anch’io che sono scosso nel trovare tanto Progresso.

Ti ricordi le carrozze, i cavalli e la gente riunita a parlare nella piazza?

Poi le prime macchine: la balilla, la topolino, il motom e la lambretta?

Di fronte in quella in quella rotonda tanti i regali ai vigili urbani in tempo di befana; e poi la processione con la banda di Lanciano, la Sagra dei Misteri, con i diavoli e le donzelle, e ancora tantissime cose belle.

E tu caro Gabriele sempre qui con il sole, la pioggia, coperto dalla neve.

Forse il tuo cuore ti riscaldava perché guardavi fisso la fontana con la Bella Rosa.

Orgogliosa di te è tutta la gente del Molise.

E, se pure da tempo non ti muovi, con i miei occhi ti ho fatto vedere il mondo. Tu solo puoi comprendere quale e quanta tristezza sia star lontano!

Adesso che son rimasto solo nella vita non mi sento solo nel cammino, perché solo con il tuo sguardo mi fai compagnia.”

Forse avremmo dovuto redigere una breve biografia del generale Pepe, ma ogni ulteriore scritto sarebbe apparso inopportuno e saccente.

Siamo stati colti in fallo con eleganza e signorilità. C’eravamo dimenticati, o peggio ignoravamo, l’importante ricorrenza e, quindi, ringraziando MK (o MT ) non possiamo che assumere il solenne l’impegno di aprire i libri di storia per “rispolverare”, o studiare, le glorie molisane e le loro gesta.

Paolo Giordano