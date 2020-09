Uno struggente video per ricordare Antonino

Un anno fa in un tragico incidente perse la vita Antonino Avicolli, giovane 33enne di Isernia che stava percorrendo, a bordo della sua moto, le curve che collegano Castel di Sangro al capoluogo di provincia pentro.

In occasione di questo triste anniversario, questa sera 8 settembre, ore 19, si terrà una santa messa in suo suffragio presso la parrocchia San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere San Lazzaro. Intanto la moglie, Ilaria, attraverso un contributo video ha voluto ricordare la figura di suo marito, ragazzo benvoluto da tutta la comunità, e ringraziare quanti, in questo anno difficile, sono stati vicini a lei e a suo figlio.