Uno stand della Regione Molise al Salone del Camper di Parma

Inaugurato oggi l’evento più importante nel settore del turismo itinerante

Nell’area espositiva molisana, già organizzata, sale l’attesa per le novità preparate. Sono stati installati dei totem dedicati ai visitatori chiamati a cimentarsi con un quiz predisposto appositamente per il Salone del Camper:”Sei molisano doc?”.

Si punta, dunque, a incuriosire i visitatori con un gioco a risposte multiple a conclusione del quale, sulla base del punteggio ottenuto, saranno donati gadget e prodotti preparati dalle imprese del Molise.

Sono 78 le aziende del territorio che hanno aderito all’evento ed inserite nel circuito fieristico.

Domani, domenica 10 settembre, alle ore 11, è prevista la firma di una intesa tra l’Aast e Federcampeggio. Il turismo legato all’outdoor è in crescita in Italia e in Europa e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo punta ad aumentare la presenza del Molise in un mercato in continua espansione quale quello del viaggio en plein-air.

Nello stand del Molise è prevista la partecipazione dei dirigenti dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, del Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e dell’Assessore regionale al Turismo Salvatore Micone.