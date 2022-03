Uno squalo dagli occhi verdi pescato al largo di Termoli (FOTO E VIDEO)

La sorpresa per l’armatore e l’equipaggio del Cosimo Padre che era intento in una battuta di pesca dieci miglia a largo della costa termolese quando ha trovato nelle sue reti uno squalo “capopiatto” conosciuto anche come squalo dagli occhi verdi.

“E’ stata una grande sorpresa – afferma l’armatore Carlo Di Candia – era capitato sempre a noi una ventina di anni fa di pescare un esemplare ancora più grande. Questo è lungo due metri e mezzo e dovrebbe pesare circa 200 chili”.

L’esemplare verrà portato a terra e venduto presumibilmente a Napoli in quanto si tratta di un esemplare commestibile.