‘Uno sguardo sul mondo’ con il consigliere Giuseppe Badagliacca

‘Uno sguardo sul mondo’ è stato il tema affrontato nel corso del nuovo appuntamento dell’ Agorà della Diocesi che si è svolto nello spazio all’aperto del centro pastorale Ecclesia Mater di Termoli.

Ospite d’eccezione dell’evento è stato il Consigliere Giuseppe Badagliacca, capo Ufficio della settima sezione del Ministero degli Affari Esteri, quella che si occupa della cooperazione multilaterale e dei processi di integrazione nello spazio euro-mediterraneo.

Il Consigliere prima di partecipare all’incontro ha avuto modo di fare un breve ma intenso tour a Termoli restando entusiasta della bellezza della città di mare e dei suoi tesori, a partire naturalmente dal borgo.

La serata è stata moderata dal giornalista Nicola De Francesco della Commissione diocesana per lo Sviluppo Umano Integrale che ha interloquito con l’illustre ospite partendo dal ricordare come l’Agorà della Diocesi sia uno spazio aperto alla speranza prima di introdurre il tema della serata partendo proprio dalla collocazione geografica prima ancora che geo politica del Mare Nostrum.

Il Consigliere da parte sua, fine cultore della materia, conoscitore delle dialettiche geopolitiche dell’intera area a Nord e a Sud del Mar Mediterraneo, ha entusiasmato la platea con un discorso che, partendo dalla tutela e valorizzazione multilaterale dei cosiddetti Beni Comuni ha toccato i temi delle varie culture religiose che si trovano in questa ampia area così come delle possibilità di crescita senza naturalmente dimenticare le difficoltà spesso dovute anche alla carenza di fondi.

E’ stata senza dubbio un’occasione per approfondire il complesso contesto internazionale ma soprattutto l’occasione per i tanti che hanno partecipato di rendersi conto come dietro la parola Stato si celino persone, uomini della diplomazia che il semplice cittadino nemmeno conosce eppure sono loro che guidano le agende dei Ministri, disegnano i percorsi geopolitici che la nostra Italia percorre.

Piacevole sorpresa della serata anche per lo stesso Consigliere Badagliacca, la presenza del dottore Valerio Meneo, giovane 28enne termolese che ormai da più di un anno lavora a stretto contatto con l’ambasciatore Ferrara, nella sua direzione generale. Un figlio di Termoli che dopo gli studi all’Alfano, ha scelto di studiare a Gorizia e poi perfezionare il suo percorso a Roma, prima di vincere il concorso e iniziare quella che certamente sarà una lunga carriera diplomatica.

Come, nello stile dell’Agorà, dopo la relazione del Consigliere Badagliacca, è seguito un momento di convivialità, un mangiare insieme molto apprezzato dall’illustre ospite che poi dopo aver risposto alle domande del pubblico si è congedato con la promessa di tornare presto in Molise, una terra che esiste davvero!