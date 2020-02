“Uno sguardo alle malattie rare”, il convegno al Parco Tecnologico Neuromed

Promuove la Fondazione Neuromed in collaborazione con A.P.R.I., Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti

Importante convegno medico/scientifico all’Auditorium Marc Verstraete del Parco Tecnologico di Neuromed a Pozzilli, promosso dalla Fondazione Neuromed in collaborazione con A.P.R.I., Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti. Al centro dell’incontro, dal titolo “Uno sguardo alle malattie rare” ed in programma nella mattinata del prossimo 28 febbraio, si parlerà di patologie rare con particolare riferimento alle malattie della vista. I temi al centro della giornata : “Cosa è il cheratocono”, “Neurite ottica ereditaria di Leber : dalla diagnosi alla presa in carico, “Screening oftalmologico neonatale : perché farlo”, “La psicologa a sostegno di rare fragilità”, “Il ruolo del paziente, oggi nella ricerca sulle malattie rare” e “Gli aspetti medico/legali delle malattie rare”. Per dirne interverranno Eliana Palermo (Neuromed Pozzilli), Anna Maria De Negri (Az. Osp. S. Camillo/Forlanini Roma), Antonio Biondi (Osp. Veneziale Isernia), Francesca Elifani (Neuromed), Paola Morandi Treu (Mitocon) e Paolo Scarano (Asrem Molise).

Tonino Atella