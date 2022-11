Uno sguardo al Futuro al Festival About the Future

Continuano le attività educative del Festival About the Future. Stamane la presentazione del libro Augmented Heritage. Dall’oggetto esposto all’oggetto narrato con l’autore Donato Maniello. Gli studenti hanno partecipato con gran entusiasmo. Stasera dalle 19.00 alle 20.00 l’incontro con il duo partneopeo Glitch Audiovisual. Attività educative sold out per i primi 3 giorni di About the Future – uno sguardo intorno al futuro della Fondazione Molise Cultura.