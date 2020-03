Uno scienziato di Campobasso tra gli studiosi del Covid-19

Andrea Palladino, insieme al suo team, si sta impegnando a studiare la pandemia in corso

REDAZIONE



«Circa due settimane fa ho iniziato ad analizzare lo sviluppo dell’epidemia, preoccupato dai dati allarmanti che arrivavano dall’Italia. Il mio modello ribattezzato “SIR 2.0” ha avuto un impatto decisamente maggiore di quanto potessi aspettarmi ed è iniziata una proficua collaborazione con Luigi Giuseppe Atzeni e Vincenzo Nardelli. Di lì a poco si sono unite molte altre persone Nicolas Estrada Alice Giampino (e altri con cui non sono in contatto su Facebook) perché in situazioni come queste la cosa migliore che si possa fare è unire le forze, al fine di dare notizie accurate e previsioni sensate. E’ online il sito https://covstat.it/ , di cui faccio parte nella veste di collaboratore scientifico. Su questo sito troverete analisi e previsioni di diverso tipo, che verranno aggiornate quotidianamente. Negli ultimi 3 giorni l’incremento giornaliero si era mantenuto fra il 10% e il 15%. Oggi purtroppo si è vista una risalita al 20% circa. Tuttavia le previsioni rimangono piuttosto stabili, col picco dell’epidemia previsto per la 2° settimana di Aprile e un numero di infetti (al picco) compreso tra 80.000 e 100.000». Ad annunciarlo su Facebook è stato Andrea Palladino, scienziato di Campobasso che vive in Germania. Il suo aiuto è fondamentale nella ricerca per sconfiggere il Covoid-19 e ambizioso e lungimirante quello che in team sta portando avanti.