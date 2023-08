Uno scarafaggio nel piatto di una paziente ricoverata all’ospedale Cardarelli

Stanno facendo il giro del web, dei social soprattutto, le immagini rilanciate su fb da Alessandro Alfonso che testimoniano ciò che nessuno vorrebbe mai vedere.

Nel piatto di una paziente ricoverata all’ospedale Cardarelli, tra gli spinaci serviti uno scarafaggio in bella vista. La disgustosa scoperta quando la donna si è alzata per consumare il pasto servito come ogni giorno tra le corsie dell’ospedale di contrada Tappino. Un primo (pasta al pomodoro), un secondo (del pollo) ed il contorno: un piatto di spinaci. Purtroppo per lei tra le verdure cotte anche lo scarafaggio.

Plausibilmente disgustata da quanto visto, non ci avrebbe pensato due volte: ha preso lo smartphone ed ha scattato alcune foto, poi girate al marito che ha condiviso gli scatti sul suo profilo facebook.

A quanto pare, sembra che dell’episodio sia stata informata anche l’Azienda sanitaria del Molise che sta cercando di fare luce su quanto accaduto.