Uno psicologo da 110 e lode, congratulazioni Roberto

Importante traguardo per Roberto Cameli che martedì scorso si è brillantemente laureato in psicologia concludendo così il suo percorso di studi dopo aver già ottenuto la laurea in Medicina. All’Università di Chieti, Roberto ha discusso la sua tesi ottenendo un brillante 110 e lode.

Gli auguri dai genitori Giuseppe e Antonietta e dal fratello Alessandro. “Congratulazioni per avere raggiunto un traguardo così importante. Ti auguriamo che questa giornata sia l’inizio per un brillante futuro pieno di successi personali e professionali.”

