Uno Mattina Estate, Joe Bavota: “Il 16 agosto sarò in concerto a Termoli”

Domani il cantante e sosia di Elvis sarà ospite su Rai Uno per parlare del nuovo film in uscita che si intitolerà “Elvis”

Il cantante e sosia di Elvis annuncerà in diretta dagli studi di Saxa Rubra domani mattina, giovedì 7 luglio, il grande concerto che si terrà a Termoli,il 16 agosto, in Piazza Monumento, in occasione del 45° anniversario dalla morte del Mito. Un concerto realizzato anche grazie al contributo dell’assessore alla cultura Michele Barile ed ai tanti esercizi commerciali che hanno partecipato.

Il pretesto è l’uscita del nuovo film sulla vita del Re del Rock&Roll Elvis Presley che si intitolerà “Elvis” e proprio per parlarci del cantante americano ci sarà il più famoso sosia italiano di Elvis, Joe Bavota.

Diventato ormai interprete e sosia di Elvis indiscusso non soltanto per la somiglianza ma anche per l’estensione vocale e per la grandezza dei suoi imponenti spettacoli. Oltre a parlarci della vita di Elvis Presley, Joe Bavota racconterà anche la sua vita, la sua passione per il mito americano del rock&roll, i tanti sacrifici, fino ad arrivare al successo indiscusso degli ultimi anni che lo porta a calcare i palchi con concerti in tutt’Italia ed in Europa, ad essere ospite in TV e nella radio. Ad accompagnare Joe Bavota ci sarà l’amico pianista Salvatore Langiano, questa volta nei panni di consulente musicale. Salvatore Langiano è già al lavoro con la nuova formazione del nuovo Live Elvis is Back Tour 2022 che toccherà numerose piazze.