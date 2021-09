“Uno, due, tre Spike It”, Lucchetta infiamma Campobasso (FOTO E VIDEO)

E’ senza ombra di dubbio uno dei pallavolisti più amati in Italia, capace di trascinare le folle non solo durante le telecronache delle partite dell’ItalVolley sia alle Olimpiadi che ai recenti Europei, ma anche tra i ragazzi. Gli stessi che questa mattina, 26 settembre, si sono ritrovati a Campobasso per vederlo da vicino. E lui, Andrea Lucchetta, non si è tirato indietro nel corso del tour che lo sta vedendo protagonista della promozione del volley tra i più giovani. Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso si è trasformata con piccoli campetti, reti, palloni, divise e tantissimi sorrisi. “Questi ragazzi sono pronti a schiacciare, ogni singola allenatrice ha un gruppo di ragazzini pronti – spiega Lucchetta che già l’anno scorso è stato protagonista a Termoli della registrazione di un video di promozione della pallavolo – qui si parla di volley S3 al parco. C’è una bella piazza, mi trovo a Campobasso”, ha affermato ancora nel corso di una diretta su Instagram. Sotto la lente, come detto, la promozione di uno degli sport più amati soprattutto tra i giovani. “Ed è per questo che nelle telecronache mi rivolto al popolo che sta nelle piazze. La mia voce deve arrivare nel divano di casa con un linguaggio divertente”.

