Uno, cento, mille splendidi soli: il contributo di Rita Frattolillo per “Alesia i suoi compagni di viaggio”

In Iran l’idea di indossare il velo sul capo femminile si fece strada la prima volta dopo la rivoluzione islamica del 1979, ma la polizia morale ha debuttato ufficialmente nel 1990, quando ha stretto la vigilanza sul comportamento e sul vestiario delle donne. Donne arrestate perché avevano il rossetto, il velo fuori posto, o “sorprese” in auto con un collega uomo mentre andavano al lavoro.

All’inizio quella stretta è passata sotto silenzio, finché l’assassinio di Masha Amini, il 1° novembre 2022, uccisa perché aveva il velo fuori posto, ha acceso la miccia delle proteste, che si sono allargate a macchia d’olio.

Sì, avete letto bene: la 22enne curda Masha Amini è stata assassinata soltanto per avere una ciocca di capelli fuori dal velo (l’hijaba).

All’indomani di quella morte assurda, una massa di donne è scesa in piazza sventolando o bruciando l’hijaba, simbolo della coercizione insopportabile a cui è sottoposto da decenni il genere femminile.

Da quel momento si sono moltiplicate le manifestazioni al grido “donna, vita, libertà”, a cui si sono uniti a poco a poco anche molti uomini, familiari, compagni, amici delle manifestanti, che non si sono fermate davanti alla brutalità, alle violenze e alle manganellate della polizia “morale”, alle carcerazioni, ai femminicidi delle detenute, grossolanamente mascherati come suicidi dalla stampa di regime.

Nell’elenco infinito delle donne uccise emerge il nome della 35enne Nasrin Ghadri, studentessa di filosofia a Teheran, che, mentre protestava, è stata atterrata a colpi di manganellate alla testa da parte delle forze di sicurezza.

E Narges Mohammadi, attivista per i diritti umani dell’Iran, è stata condannata a 10 anni e 8 mesi di carcere per aver condotto campagne contro la pena di morte in Iran e per aver preso parte a manifestazioni in difesa dei diritti delle donne.

Poi, il regime è diventato ancora più feroce, ed è passato alle condanne a morte -dopo un brevissimo processo farsa -di giovani, anche minorenni, spesso colpevoli solo di essere in strada durante una manifestazione.

Il giro di vite impresso dal regime dittatoriale dell’Ayatollah Khamenei che sta effettuando da mesi massacri durante le manifestazioni e le proteste iniziate dalle donne, stanche di essere bersaglio delle ottuse leggi coercitive riguardanti i diritti più elementari, non accenna a diminuire, pur se compare qualche – raro- segnale di distensione, come il rilascio di alcuni prigionieri, personaggi di punta della società islamica.

Il ritorno alla legge della Sharia, le notizie che arrivano da Iran e Paesi circostanti sono sempre più disperanti, anche perché la cesura generazionale è enorme: il capo del regime è 80enne, mentre gran parte della popolazione è giovane, e ha in mano il destino del Paese. Ragazzi che per anni sono vissuti creandosi in casa uno spazio lontano dalle leggi severe degli ayatollah, cercando di assaporare una normalità, dando vita a feste clandestine, incontri culturali, senza preoccuparsi della separazione tra uomini e donne, in un mondo loro, ritagliato anche grazie al computer. Tutto questo fino a quando una di loro, Masha Amini, è stata ammazzata per l’ hijab mal messo. Ed è stata quella morte a scatenare l’ira della gioventù iraniana, che si trova adesso davanti a un’altra trovata del regime, il divieto di uscire dal Paese per i prossimi decenni. Questo vuol dire che i giovani non potranno andare all’estero per costruirsi un futuro, studiare, cercare un lavoro.

Ma che cosa può fare il mondo occidentale per aiutare la gioventù iraniana?

Molte sono state le proteste e le manifestazioni popolari di solidarietà in tutti i Paesi europei, di cui alcune hanno fatto tendenza, quasi una moda, come il sacrificio di una ciocca di capelli da impacchettare e inviare al governo iraniano tramite ambasciata.

Questo dramma che anche noi occidentali viviamo, guardando con apprensione e senso di impotenza al destino delle donne musulmane, che stanno combattendo con tutte le proprie forze e un coraggio da leonesse contro il regime dell’Ayatollah Khamenei, mi ha riportato alla mente alcune affermazioni dello scrittore afghano Khaled Hosseini.

Nella postfazione al suo romanzo “Mille splendidi soli”(Piemme, 2007), Hosseini, che è stato inviato USA per l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, una delle principali organizzazioni umanitarie di soccorso e assistenza per oltre venti milioni di profughi in tutto il mondo, nel 2007scriveva:

“Da quasi trent’anni ormai la condizione dei profughi afghani è tra le più drammatiche del pianeta. La guerra, la fame, l’anarchia e regimi oppressivi hanno costretto milioni di persone ad abbandonare le loro case e a fuggire dall’Afghanistan, trovando rifugio nei vicini Iran e Pakistan. Al culmine dell’esodo, otto milioni di afghani vivevano all’estero come rifugiati. Oggi, più di due milioni di profughi afghani vivono ancora in Pakistan.”

In quel Paese la parentesi americana aveva dato respiro al mondo femminile, e le donne avevano impresso una svolta decisiva lavorando come medici, giornaliste, avvocati, praticando sport, esercitando incarichi istituzionali…

Disgraziatamente la sconfitta politica e culturale dell’Occidente, decretata dall’inglorioso ritiro degli americani dall’Afghanistan quel tragico mese di agosto 2021, i fatti drammatici che ne sono seguiti, hanno devastato completamente la popolazione, stretta tra il fanatismo dettato dalla forsennata applicazione del Corano e le guerre tribali delle diverse etnie intente a contendersi potere e soldi a colpi di kalashnikov, stupri e impiccagioni.

E le donne, che avevano assaporato la libertà, la possibilità di istruirsi?

Purtroppo sono tornate ad essere oggetto di brutale violenza da parte degli uomini, adusi a scontare su di esse qualunque voglia, disappunto o contrarietà.

C’è una frase, nel romanzo, che sintetizza la mentalità maschile al riguardo, pronunciata da Nana alla figlioletta Mariam:

“Come l’ago della bussola segna il nord, così il dito accusatore dell’uomo trova sempre una donna cui dare la colpa”.

Colpa per qualunque cosa: seduzione, fascino femminile, voglia di leggere, scrivere, andare a scuola…

Donne allontanate da un percorso di conoscenza, che si vorrebbe ignare della loro condizione di sottomissione.

Poco tempo fa un servizio Rai mostrava giovani donne afghane curve nei campi a raccogliere fiori di zenzero: tutte teste strappate all’istruzione, ho pensato…

Ma perché tanta paura dell’istruzione?

Perché meno si sa, meno si comprende.

Meno si comprende, meno si genera senso critico.

Se non si possiede senso critico, è facile dominare e conservare il potere. E siccome le scuole sono il luogo primario dell’apprendimento, o si cerca di impedire alle persone di frequentarle (specie se donne), oppure si esercita un controllo ferreo sui contenuti da trasmettere, perseguitando chi è restìo ad adeguarsi.

Quando si formò l’Emirato islamico in Afghanistan, la radio “Voce della Sharia”- scrive Hosseini – si preoccupava di diffondere in ogni momento e maniera le leggi a cui obbedire.

Tra quelle leggi, la proibizione al canto, alla danza, al gioco, a scrivere libri, guardare film, dipingere. Chi non si adeguava andava soggetto a bastonate, prigioni, deturpazioni fisiche e, infine, alla morte. Per le donne era (ed è) previsto un trattamento speciale.

Perché, affermano i talebani, “Dio ci ha fatto in modo diverso voi donne e noi uomini. Il nostro cervello è diverso. Voi non siete in grado di pensare come noi. Medici occidentali l’hanno dimostrato scientificamente. Ecco perché richiediamo solo un testimone maschio, ma due testimoni femmine.”(Hosseini, p.380)

Mentre in Iran il bilancio dei morti tra i rivoltosi e sospettati di esserlo sale vertiginosamente, la stampa occidentale qualche mese fa ha diffuso una notizia che fa tremare: la stragrande maggioranza dei 290 deputati iraniani ha chiesto l’applicazione della legge del taglione contro i “nemici di Dio”(Mohareb), cioè contro gli autori delle rivolte, considerati terroristi in quanto- secondo un comunicato citato dall’agenzia di stampa Fars – attentatori della sicurezza dello Stato, intenzionati a distruggere proprietà pubbliche e ad assassinare i propri oppositori.

Allora viene da chiedersi se arriverà mai una svolta decisiva che ribalti il regime…

Nel frattempo i numerosi esuli emigrati perché oppositori del regime continuano a far sentire la propria voce.

Tra essi, la docente universitaria e scrittrice Azar Nafisi, da anni emigrata negli USA, la cui esistenza è emblematica anche per comprendere la tenace apertura della borghesia illuminata iraniana verso la società e l’educazione di stampo occidentale.

Infatti la ragazza, nata nel 1948 a Teheran, già a 13 anni è stata inviata dai genitori (lui sindaco, lei prima donna eletta al parlamento iraniano) a studiare in Inghilterra, e dopo il diploma, in USA, dove si è laureata in letteratura inglese e americana.

Tornata in Iran nel 1979 come docente di letteratura inglese presso l’U. di Teheran, qualche anno dopo è stata espulsa per non aver rispettato le norme sull’abbigliamento.

Si è opposta apertamente alla presa del potere, e, non potendo insegnare ufficialmente, lo ha fatto privatamente a casa sua avviando un corso di lezioni-dibattito aperto alle sue studentesse più interessate.

Un corso incentrato sull’analisi delle opere più controverse e censurate del regime, come i romanzi Mme Bovary, Il grande Gatsby, Lolita, interpretati con un’ottica iraniana attuale.

Su questa esperienza Azar ha pubblicato nel 2003 il volume “Leggere Lolita a Teheran”, tradotto in 32 lingue, in cui la scrittrice, che dal 1997 si è trasferita negli USA, dove insegna nelle università più prestigiose, narra l’intreccio tra letteratura e vita, tra la pagina scritta e la drammatica esperienza della rivoluzione islamica che ha condotto all’attuale regime.

Un regime che pretende -ha scritto Azar- di scacciare dalla mente umana persino il diritto all’immaginazione, abolendo il canto, la lettura, la danza, l’istruzione.

E, per farlo, non ha esitato a intossicare, alla fine del febbraio 2023, i dormitori delle scuole femminili, rischiando di far morire centinaia di ragazzine!

Ma quindi, come possiamo, noi donne occidentali, aiutare le ardimentose donne iraniane, afghane, pakistane, ingabbiate nel burqa e murate in casa, a svincolarsi dall’oppressione di marca feudale che impedisce loro pure di respirare?

Una magistrata iraniana in esilio, intervistata su quanto sta accadendo nel suo Paese di origine, si dice convinta che solo se gli Stati occidentali interverranno pesantemente comminando, tra l’altro, sanzioni al regime di Khamenei, si potrà sperare in un ammorbidimento delle leggi coercitive riguardanti i diritti civili. Ma è difficile, perché i governi occidentali coltivano imponenti interessi economici con l’Iran, che è ricco di petrolio e uranio. “Ma se da loro mi aspetto poco, dalle opinioni pubbliche mi aspetto molto”, ha concluso.

E allora, a maggior ragione, diamoci da fare in tutti i modi per dare voce e coraggio a queste donne che stanno combattendo e rischiando la vita per la propria libertà!

Rita Frattolillo