Uno, cento, mille Flaviano Montaquila

di Sergio Genovese

Della diffusa inciviltà che regna nelle tifoserie calcistiche dei vari club attraverso queste colonne ne ho spesso parlato e continuo a parlarne perché la cronaca si riempie sempre di notizie che meritano commenti e quasi sempre disapprovazione. Il fatto è rappresentato dallo sportivo e signorile messaggio di solidarietà che il Presidente del Termoli Calcio ha voluto inviare ai tifosi del Campobasso dopo le disavventure della eliminazione dalla Lega Pro. All’indomani i supporter più caldi della squadra adriatica, hanno riempito di insulti la persona a cui si devono i maggiori meriti per aver riportato la Società in serie D. Una campagna di odio allo stato puro ingrato e presuntuoso nonché violento e persino minaccioso. Il Presidente in un video diffuso anche dal Quotidiano del Molise, ha letto alcuni post aberranti che stanano ancora una volta frange vocate e votate allo scontro. Uno scenario deprimente che fa retrocedere, impoverendoli, i valori dello sport. Quale è la colpa del presidente Montaquila? Forse quella di aver tentato di riportare il mondo pallonaro ad un livello più umanizzato e più pedagogicamente accettabile ? La risposta è nel cuore della domanda perché il calcio non vuole cambiare anche per la indifferenza di quei tifosi che non sono violenti ma restano silenti. Si viaggia succubi di frange prepotenti che si realizzano umanamente quando fanno i razzisti o quando urlano al giocatore della squadra avversaria :”Devi morire”. Incredibile ma vero. Ci sono altri aspetti che vanno rimarcati: quale riverbero di volume è stato favorito dalla stampa che si è limitata a fare cronaca ma non opinione? Perché ancora non si pronuncia il Presidente della Lega Dilettanti Molisana Piero Di Cristinzi? Il Sindaco Roberti di Termoli come mai ancora non prende le difese di un dirigente che nella sua purezza ha pensato di lanciare un messaggio di buon vicinato che dovrebbe fare onore anche alla città per lo scopo che aveva? Per questi interrogativi si possono immaginare risposte anemiche che costituiscono la cifra del livello raggiunto dal calcio di prima e di ultima fascia. Se fossi in Montaquila avrei già abbandonato tutto ma capisco che a volte la passione ti porta un maggiore carico di tolleranza. Questa sarebbe l’occasione giusta per fare emergere la ritrosia intellettuale contro comportamenti che insultano lo sport, destabilizzano il senso di una passione che per essere viva e vegeta non può vivere di sensi unici deprecabili, sempre accompagnati dalla violenza verbale nel nostro caso e dalla violenza fisica nei tanti episodi riscontrati dietro le reti di recinzione. Giunga la mia solidarietà a Montaquila, sono costretto a parlare in prima persona perché non conosco l’opinione degli altri, la posso immaginare densa di quella ignavia che connota le persone che sono d’accordo con te ma restano al coperto per proteggersi da qualche post minaccioso. Si viaggia così dappertutto figuriamoci nel calcio che ha sempre precorso i tempi.