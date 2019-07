“University Village” a Petrella Tifernina, l’intervista a Di Stefano

REDAZIONE

«Il comune di Petrella Tifernina aveva presentato un altro progetto per i Cis ossia quella di creare un villaggio cultura “University Village” in paese. Una sorta di High School di stile inglese con gli studenti che potevano seguire corsi di lingua e anche attività di laboratorio a livello di atelier, di progettazione, di robotiche, di moda. Per questo progetto non è stata assolutamente consultata l’Accademia Britannica che nei fatti era il motore pulsante del progetto insieme con Università di Bari, l’istituto Pilla di Campobasso e anche la curia di Petrella Tifernina è quella dei paesi confinanti ossia Matrice, Montagano». Queste le dichiarazioni del dottor Di Stefano che si chiede come mai l’azienda non sia stata affatto consultato dal dottore Arcuri di Invitalia. Il progetto aveva un costo di 5 milioni di euro e consisteva nel ristrutturare nelle strutture immobiliari già esistenti a Petrella Tifernina.