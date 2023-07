Universitari e caro alloggi, la ‘ricetta’ di Tramontano

Il consigliere della Lega fa riferimento all’iniziativa di Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Mef che ha approvato il Progetto OPA, strumento ideato dalla Sgr per acquistare immobili su tutto il territorio nazionale da destinare alla realizzazione di residenze per studenti

Il capogruppo della Lega al Comune di Campobasso Alberto Tramontano, attraverso una mozione consiliare urgente presentata al presidente del Consiglio comunale, ha proposto di affrontare il tema del caro alloggi per gli studenti universitari fuori sede attraverso uno strumento innovativo.

A tal proposito ha fatto riferimento all’iniziativa di Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha approvato il Progetto OPA, strumento ideato dalla Sgr per acquistare immobili su tutto il territorio nazionale da destinare, in questo primo lancio, alla realizzazione di residenze per studenti.

Lo scorso 7 giugno Invimit Sgr ha quindi avviato una procedura di selezione di immobili attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti pubblici proprietari di immobili, e segnatamente: Enti Pubblici Territoriali – Comuni, Province, Regioni e Città Metropolitane – ed Amministrazioni Centrali dello Stato. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il prossimo 4 agosto 2023.

Gli immobili devono essere classificati in una categoria compatibile con l’uso studentato, anche alla luce della normativa locale di riferimento e, pertanto, devono poter essere immediatamente adibiti a tale funzione. Alla data della manifestazione di interesse, potranno essere altresì presi in considerazione anche immobili con una destinazione diversa, purché il soggetto proprietario fornisca documentazione idonea ad attestare che l’attuazione del progetto, incluso il cambio destinazione d’uso in una categoria compatibile con l’uso studentato, possa avvenire in seguito alla sola presentazione di apposita Scia oppure l’avvenuto avvio dell’iter urbanistico necessario per l’attuazione del progetto, incluso il cambio destinazione d’uso, unitamente ad una stima illustrativa della relativa tempistica e delle modalità per conseguire in ogni caso l’ottenimento di un titolo abilitativo idoneo all’avvio dell’intervento e dei lavori sull’immobile.

“Questa iniziativa – afferma Alberto Tramontano – rappresenta un’occasione che l’Amministrazione comunale di Campobasso non può perdere, una risposta concreta alle istanze avanzate dagli studenti universitari fuori sede che sono anche per la nostra città uno strumento di crescita culturale, sociale ed economica.

Questa iniziativa, concreta ed utile, va promossa e sostenuta e rappresenta un esempio lampante di buon governo”.