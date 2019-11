Università della Terza età e del Tempo libero, inaugurato il nuovo anno accademico

Il sindaco Gravina: «La cultura mantiene giovani e questa istituzione rappresenta la voglia di non fermarsi della nostra città»

L’Università della Terza Età e del Tempo Libero con “Pe la Majella… Sotto a u Monforte. Vent’anni di cronaca campobassana dal palcoscenico alla radio”, ha inaugurato questa sera (14 novembre 2019), all’auditorium della Fondazione Molise Cultura, l’Anno Accademico 2019-2020.

Un percorso artistico e culturale, quello dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero a Campobasso, che ha una profonda incidenza sociale nella nostra città e sul nostro territorio. Lo dimostra, tra le altre cose, la sala stracolma in ogni ordine di posto di questa sera. Presente alla serata in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. «Credo davvero che l’opera che realizzate con la vostra università sia davvero meritoria perché con la cultura ci si mantiene giovani e voi ne siete la rappresentazione. Un grazie speciale al dottor Italo Testa per l’invito e per la sua grande caparbietà nel portare avanti i propri progetti, importanti per i nostri concittadini e per tutta la città» ha detto Gravina salutando i presenti nell’auditorium della Fondazione Molise Cultura.