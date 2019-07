Università degli Studi del Molise, firmato il conferimento delle deleghe

Nelle scorse ore il Rettore dell’Università degli studi del Molise, il prof. Luca Brunese, ha firmato il decreto di conferimento delle deleghe. Come “prorettori” sono stati nominati: vicario: prof. Guido Gili, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi; con delega ai rapporti istituzionali: professoressa Stefania Giova, ordinario di Diritto Privato; — con delega alla legalità e diritti: prof. Michele Della Morte, ordinario di Diritto Costituzionale; con delega ai dottorati di ricerca: prof.ssa Gabriella Stefania Scippa, ordinario di Botanica Generale; con delega agli indicatori di qualità e alle iniziative strategiche di Ateneo: prof. Giuseppe Peter Vanoli, ordinario di Fisica Tecnica ambientale.

Come “delegati del Rettore” invece sono stati nominati: al bilancio: prof. Francesco Capalbo, ordinario di Economia Aziendale; alla didattica: prof.ssa Antonella Santone, associato di Sistemi di Elaborazione delle informazioni; alla ricerca e ai fondi strutturali: professor Claudio Lupi, Ordinario di Statistica Economica e prof. Antonio De Cristofaro, Ordinario di Entomologia Generale e Applicata; all’orientamento e ai rapporti con la scuola: prof. Filippo Bruni, associato di Didattica e Pedagogia Speciale e prof.ssa Antonella Angiolillo, Ricercatore di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio; alla Biblioteca e al Polo Museale: professor Carlo Callari, Associato di Scienza delle Costruzioni e prof. Alberto Carli, Associato di Letteratura italiana contemporanea; all’internazionalizzazione: prof. Claudio Massimo Colombo, ordinario di Pedologia e Prof. Giovanni Maddalena, Associato di Storia della Filosofia; al placement, al tirocinio e al trasferimento tecnologico: prof.ssa Francesca Di Virgilio, associato di Organizzazione Aziendale; prof. Michele Modina, Associato di Economia e Gestione delle Imprese; prof. Rocco Oliveto, Associato di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni; ai rapporti con il Servizio Sanitario Regionale: professor Claudio Russo, Ordinario di Biochimica; — alla disabilità, alla condizione studentesca e al diritto allo studio (ai sensi della legge n. 17 del 28 gennaio 1999): prof. Fabio Ferrucci, Ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi; allo sport (ai sensi della L. n. 394 del 28 giugno 1977): prof. Germano Guerra, Associato di Anatomia Umana. Infine, come “Consiglieri del Rettore” sono stati nominati: per il contenzioso: prof. Andrea Abbagnano Trione, Ricercatore di Diritto Penale; — per l’edilizia: prof. Giovanni Fabbrocino, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni; per le attività coreutiche, artistiche e ricreative: prof. Giuseppe Maiorano, Ordinario di Zootecnia Speciale; per l’archeologia e i beni culturali: prof. Carlo Ebanista, Ordinario di Archeologia cristiana e medievale; per le pari opportunità e le questioni di genere: prof.ssa Loredana Tullio, Associato di Diritto Privato.