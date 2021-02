Unità di crisi: Toma chiede a Roma un bando ad hoc per medici, infermieri e Oss

Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 13 febbraio, la riunione dell’Unità di crisi: struttura commissariale, Asrem, comitato scientifico, prefetture e altri rappresentanti istituzionali che fanno parte dell’unità si sono riuniti per analizzare l’andamento della diffusione del virus in regione. Il presidente Toma ha inoltre chiesto alla protezione civile a Roma (attraverso un colloquio telefonico con il capo dipartimento, Angelo Borrelli) un bando straordinario (nazionale) per trovare 60 tra medici e operatori sanitari. Il commissario Giustini pare abbia avuto il via libera da Roma per l’utilizzazione di 16 medici venezuelani, ora serve il si dalla direzione sanitaria della regione. A margine della riunione il presidente ha fatto il punto anche sulla situazione in Basso Molise facendo chiaramente intendere che bisogna scendere sotto 1 con l’indice Rt per avere un allentamento delle misure.