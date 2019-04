Un’isernina tra i dieci migliori sommelier italiani all’estero

REDAZIONE

Da Monteroduni a Manhattan, dove gestisce la cantina “Ai Fiori”, ormai ritrovo abituale ed elegante dei newyorkesi. Mariarosa Tartaglione è stata inserita da “Gambero Rosso” tra i dieci giovani sommelier italiani più bravi che operano all’estero. Originaria del centro in provincia di Isernia, a 31 anni è già lanciata verso il successo. La molisana è l’unica donna inserita nella top ten stilata da Gambero Rosso del numero di aprile. «Mariarosa Tartaglione – si legge in un altro articolo che Gambero Rosso ha dedicato alla sommelier – , classe 1988, è partita da un piccolo paesino del Molise, per diventare sommelier a New York: ha preso il diploma all’American sommelier, oltre a superare gli esami del Wine & spirit education trust e del Court of master sommelier. Dopo un lungo periodo di gavetta, la grande svolta è stata l’esperienza lavorativa a Marea (ristorante italiano a Central Park South, Due Stelle Michelin), dove è diventata assistente del beverage director».