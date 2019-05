L’isernina Federica Vinci alla guida del partito dei ‘millennials’

ISERNIA

È protagonista di un articolo di Donna Moderna dedicato ai giovani che “tifano Europa”, quei giovani che scendono in campo in favore dell’Unione e, attraverso associazioni e movimenti politici, sono pronti a difenderla e a proporre soluzioni per migliorarla. Si tratta di Federica Vinci, 25enne isernina presidente di Volt Italia, il partito dei millennials. Per Federica – si legge nell’articolo del settimanale – l’Europa è parte indispensabile della sua vita. A 15 anni ha lasciato Isernia su suggerimento della madre: «Qui chiudono le aziende, devi andare via» le ha consigliato la madre che l’ha mandata in Scozia. «La mia prima sensazione in terra europea è stata di libertà», ha dichiarato la 25enne isernina. Federica oggi vive a Firenze, si è occupata di responsabilità sociale d’impresa ed è la presidente di Volt Italia: un movimento nato nel 2017 dall’idea di 3 ragazzi – un italiano, una francese, un tedesco – e un partito in lista in 8 Paesi Ue. Età media dei candidati: tra i 30 e i 35 anni. «Prima non avevo mai fatto politica, è stata la Brexit a convincermi» dice Federica. «Volt è un partito che ha ovunque lo stesso programma e gli stessi valori: difendere l’Unione e renderla migliore». Nel concreto, vuole creare piattaforme digitali e assemblee di cittadini, occuparsi di temi ambientali e di immigrazione. «Il nostro obiettivo è un’Europa meno elitaria, più vicina al territorio e ai giovani». E chissà se nei suoi progetti politici il pensiero va anche alla sua Isernia.