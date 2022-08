Unione Popolare con De Magistris: “Serve un aiuto straordinario dal Molise per la raccolta firme”

C’è tempo fino al 20 agosto per raggiungere il numero sufficiente per essere presenti sulla scheda elettorale il prossimo 25 settembre. I banchetti saranno presenti in villa Musenga a Campobasso e su corso Nazionale a Termoli

“Siamo quasi al traguardo. Ma non è affatto finita. In questi ultimi giorni ci serve massima mobilitazione per chiudere. In particolare ci serve un aiuto straordinario in 3 collegi, ovvero Molise, Trapani-Marsala-Agrigento e Novara-Vercelli-Biella-Domodossola”. È l’appello, direttamente dai propri canali social, della formazione politica “Unione Popolare con Luigi De Magistris” impegnata con i propri volontari nella raccolta firme, al termine della quale mancano tre giorni, per essere presente sulla scheda elettorale il prossimo 25 settembre.

In particolare, in Molise i banchetti saranno presenti da oggi, martedì 16 agosto, al 20 dalle 18 alle 20:30 a Campobasso in Villa Musenga e a Termoli da oggi al 18 dalle 18 alle 21 su Corso nazionale (angolo con via Adriatica) e a Guglionesi.