Unione Popolare con De Magistris, oggi raccolta firme a Villetta Flora a Campobasso

Il movimento che fa capo all’ex sindaco di Napoli, punta a correre alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre

Si terrà oggi, lunedì 8 agosto, dalle 18:30 a villetta Flora a Campobasso, la raccolta firme del movimento “Unione Popolare” che fa capo all’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. L’obiettivo è arrivare a 60mila firme in tutta Italia per correre alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

“Sarà una battaglia durissima – si legge sul profilo social del movimento – senza fondi e senza santi in paradiso, contro tutti e con pochissima copertura mediatica. Ma abbiamo dalla nostra la forza delle nostre ragioni e grazie all’impegno di tutti noi possiamo riuscire in un’impresa che molti considerano impossibile: portare i nostri rappresentanti in parlamento e dare voce a chi oggi non è rappresentato”.