Unione dei Comuni, parte la nuova raccolta differenziata

REDAZIONE TERMOLI

Si terrà oggi il primo degli incontri organizzati dalla ditta Giuliani Environment per presentare il nuovo servizio di raccolta differenziata per l’Unione dei Comuni del basso Biferno. Si parte con San Giacomo degli Schiavoni per poi proseguire con Petacciato, Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Guglionesi, Ururi, Campomarino, Larino e Portocannone in vista del servizio vero e proprio che sarà avviato il prossimo 1 marzo. Tra le novità previste c’è quella del secco indifferenziato così da aumentare la percentuale dei rifiuti differenziati. Nel corso degli incontri saranno spiegate le modalità della raccolta differenziata e come questa eventualmente potrà cambiare. Stando a quanto emerso per quello che riguarda carta e vetro inizialmente gli operatori ecologici eseguiranno gli stessi passaggi previsti finora. Quindi carta al martedì e vetro al venerdì, senza modifiche di calendario. Non verranno sostituiti i mastelli attualmente utilizzati. I controlli saranno eseguiti dalla Polizia Municipale e in caso di carenza di personale si potranno fare delle convenzioni con le associazioni di guardie ecologiche. Controlli che in una prima fase cercheranno di mettere i cittadini sulla buona strada dando indicazioni su come differenziare, eventualmente apponendo dei bollini sui rifiuti che non sono stati differenziati a dovere e che quindi non saranno ritirati. Solo in un secondo momento potrebbero scattare delle sanzioni.