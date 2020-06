Sabato 6 giugno 2020 l’unione degli studenti di Campobasso sarà dinanzi al Comune del capoluogo, dalle ore 16:30, per un flash mob «rispettando il distanziamento sociale e mantenendo le dovute precauzioni per la sicurezza». «In italia le istituzioni non prendono ancora una posizione e questo è inaccettabile. Ingiustizie come quelle di George Floyd ci coinvolgono tutti in prima persona e non possiamo chiudere gli occhi e far finta di nulla. Si tratta di uguaglianza, di uguali diritti».⁣