Unione degli Studenti e “giustizia ambientale”: sit-in dinanzi al terminal di Campobasso

«Continua la lotta per la giustizia ambientale: vogliamo una società nuova in cui la tutela del pianeta sia priorità». Inizia così una nota a firma dell’Unione degli Studenti. «Non possiamo permetterci – si legge ancora – di perdere ancora tempo con i contentini che le istituzioni continuano a darci. Scendiamo in piazza perché esigiamo un’azione drastica che abbia un vero impatto nella vita quotidiana e nel sistema economico che, nonostante la situazione sia evidentemente al collasso, continua a puntare tutto su una produzione e un consumo continuo. Basta pensare che il Molise sia un isola felice estranea dall’emergenza climatica. É il momento di prendere consapevolezza della situazione di emergenza che stiamo vivendo. L’appuntamento è per venerdì 24 settembre, a partire dalle ore 9.30 dinanzi al Terminal bus di Campobasso».