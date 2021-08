Un’intera comunità sotto choc per la prematura scomparsa di Stefano

Un’intera comunità sotto choc, quella di Castelpetroso, per la prematura scomparsa di un suo giovane. Stefano, appassionato di moto e ben voluto, è scomparso prematuramente questo pomeriggio a causa di un tragico incidente stradale. Originario di Campobasso, viveva a Castelpetroso ma era molto conosciuto anche a Isernia. Lascia attoniti e distrutti dal dolore la compagna, tutti i familiari e gli amici.

L’incidente è avvenuto sulla Statale 17 Isernia-Campobasso, precisamente al chilometro 181+300, tra i bivi di Pesche e Carpinone, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 agosto, intorno alle 14.30. Per cause in corso di accertamento, la moto si è scontrata frontalmente con un’auto. Il motociclista, Stefano Innamorato, 32enne di Castelpetroso, è rimasto a terra in gravi condizioni. Purtroppo il giovane è deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Al Veneziale è giunto privo di vita e i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Le condoglianze ad amici e familiari da tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.