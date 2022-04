Un’indagine per fugare ogni dubbio sulla vicenda di Nicole, scomparsa e ritrovata dopo una notte al gelo

La piccola è stata ascoltata due volte in modalità protetta dalla Polizia per capire il perché dell’allontanamento e ricostruire le ore fino al momento del ritrovamento

Un pianto liberatorio. Gli applausi ed i sorrisi, centinaia. La storia di Nicole, la piccola di 5 anni ritrovata dopo 15 ore trascorse all’addiaccio ha coinvolto un po’ tutti.

Un paese intero, anzi due comunità – quella di Limosano e di Sant’Angelo – si sono sentite chiamate in causa, mobilitandosi e partecipando alle ricerche, insieme a gruppi di persone che si sono aggiunti durante la mattinata per dare man forte a Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Carabinieri e Polizia.

Chi ha potuto ha partecipato, ma il coinvolgimento ha interessato tutti, anche semplicemente seguendo l’evolversi della vicenda dai servizi giornalistici o dai social. Fino all’epilogo, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Nicole sta bene. Ha solo qualche graffio ed è infreddolita. Ad ogni modo la bimba è stata subito affidata alle cure dei soccorsi e trasportata per i controlli all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il destino le è stato clemente per fortuna, in primis perché ha trascorso un’intera notte in piena solitudine e soprattutto all’aperto, in una zona di alta collina, in piena campagna, con una temperatura intorno ai zero gradi. In una giornata particolarmente fredda, che aveva visto anche il ritorno della neve e di un vento gelido.

Quando è stata ritrovata la piccola per fortuna indossava le scarpe, un leggins, una maglietta ed un giubbino rosa, pesante. I panni non erano sporchissimi, elemento che fa pensare come il tragitto di Nicole non sia stato particolarmente impervio e tortuoso. Eppure è stata ritrovata tra la terra e la vegetazione in una zona delle campagne di Sant’Angelo Limosano. Era rimasta bloccata tra i rovi.

Ciò che è accaduto dal momento dell’allontanamento fino alla tarda mattinata di domenica 3, momento in cui ha potuto riabbracciare i suoi genitori, lo avrebbe spiegato agli agenti della Squadra Mobile di Campobasso che, in due momenti ed in modalità protetta ovvero alla presenza di esperti, le hanno posto alcune semplici domande.

Una su tutte il perché nella tarda serata di sabato è andata via di casa: Nicole avrebbe confermato la ‘fuga’ dopo un litigio con la mamma, un rimprovero ricevuto – niente di più di ciò che accade in tutte le famiglie e tra genitori e figli. La bambina sarebbe salita su una sedia, avrebbe aperto la finestra e sarebbe uscita di casa.

Se la Polizia si è occupata di fare delle domande alla bimba, i Carabinieri hanno ascoltato la mamma, il papà ed i familiari più stretti per ricostruire minuziosamente quanto accaduto, ripercorrendo quelle ore ed i vari spostamenti che ci sono stati per avere un quadro preciso della vicenda. Un’indagine, quindi, è stata aperta dalla Procura per avere ogni tassello al proprio posto e fugare ogni minimo dubbio che c’è.