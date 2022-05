UniMolOrienta 2022, sabato 14 maggio campus universitari aperti

Sabato 14 maggio tutti insieme e in presenza per ritornare a rivivere e a ripopolare, finalmente, i Campus universitari con l’evento finale “UniMolOrienta2022”, in contemporanea nelle tre sedi universitarie di Campobasso, Pesche e Termoli.

Un’importante giornata di partecipazione, conoscenza ed orientamento; un’occasione per tutti, maturandi e maturande, giovani, aspiranti matricole, scuole e insegnanti, ed in particolare per le famiglie, non solo di confrontarsi con i docenti, ricercatori, personale e studenti dell’Università del Molise, ma anche di dialogare, informarsi, fare domande, capire ed avere le idee più chiare per le scelte future che daranno forma al proprio ideale di vita, entrando nel vivo e in stretta connessione con la vita universitaria e avere l’immagine concreta di cosa è UniMol.

Il programma della giornata, che inizia alle 9.30 per proseguire fino alle 17.30, prevede incontri con docenti, studenti seniores e personale amministrativo, visite guidate presso le strutture universitarie, le Segreterie e le Aule didattiche, le Sale studio, informatiche e multimediali, la Biblioteca di Ateneo, il PalaUnimol, le Residenze universitarie, il Collegio medico e Laboratori.

Insomma, l’idea di un campus sempre più vivibile, fruibile, d’insieme ed aperto, dove saranno illustrati i servizi offerti, i corsi di laurea, le opportunità, gli sbocchi lavorativi e le opportunità con i numerosi accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca nazionali ed esteri.

Ci sarà anche un punto informativo dedicato a “PA 110 e Lode”, il piano strategico di formazione dei Dipendenti pubblici frutto del protocollo d’intesa tra UniMol e Funzione pubblica che consente di iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione e di alta formazione.

Nel pomeriggio poi, il programma della sede di Pesche si arricchisce con la cerimonia di premiazione della fase regionale dei Giochi della Chimica.

Già diverse le richieste di partecipazione da parte di Istituti secondari superiori, molisani e delle province e regioni limitrofe, e sarà disponibile – eventualmente e con prenotazione obbligatoria – un servizio navetta per spostamenti tra le sedi.

Aspettiamo tutte e tutti in questo percorso comune di presentazione, conoscenza e partecipazione, e per riappropriarci delle abitudini tipiche della vita universitaria, quelle di sempre e per conoscere da vicino i nostri Corsi di Studio, i servizi e le opportunità.

entrando in contatto diretto con i docenti, studenti tutor, laureati UniMol – già inseriti nel mondo del lavoro – personale amministrativo, le associazioni e rappresentanti degli studenti

per avere informazioni, e consigli utili e chiarire eventuali dubbi, oltre che conoscere da vicino i percorsi di studio, le opportunità, gli sbocchi lavorativi e gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca nazionali ed esteri.