Unimol, venerdì 28 il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione si apre alle quinte superiori

Un nuovo incontro di orientamento dell’Università degli Studi del Molise rivolto, in particolar modo, a studentesse e studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori.

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione presenterà nella mattinata di venerdi 28 aprile la propria offerta formativa cercando di offrire spunti e supporto alle ragazze e ai ragazzi nella cruciale fase della loro scelta universitaria.

A partire dalle 9 alle 13 nell’aula 200 posti del II Edificio Polifunzionale di via De Sanctis si alterneranno le presentazioni dei cinque corsi di laurea, dei piani di studio, degli obiettivi formativi: le tre Lauree triennali in Lettere e Beni Culturali, Scienze della Comunicazione e Psicologia (quest’ultima in fase di accreditamento per l’anno accademico 2023/24); la Laurea Magistrale in Letteratura e Storia dell’arte e la Laurea a ciclo unico di Scienze della Formazione Primaria.

Verranno illustrate le prospettive professionali aperte dai vari Corsi, ma anche le reti di collaborazione nazionali e internazionali con le università, le istituzioni, gli enti di ricerca italiani ed esteri, le case editrici, le imprese che si occupano di creatività e cultura innovativa e le diverse proposte di seminari, scavi e laboratori.

Oltre a informazioni, infografiche, power point sui vari corsi di studio, ci saranno momenti di approfondimento per i vari Corsi di Studio.

Alle ore 9 Scienze della Comunicazione presenterà la sua proposta formativa. Alle 10 verrà presentata la Laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. Sarà quindi la volta, intorno alle 11, per un approfondimento sul Corso di Studi in Lettere e Beni Culturali, seguito dalla Laurea Magistrale in Letteratura e Storia dell’arte. Nell’occasione sarà illustrato anche il nuovo corso di Studi in fase di accreditamento per il nuovo anno accademico in Scienze e tecniche psicologiche.

Come già accaduto in altre occasioni in sede e fuori dall’Ateneo, questi momenti di confronto prevedono la partecipazione di docenti, assegnisti, dottorandi, studentesse e studenti iscritti, laureati/e oltre che rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni.

Alle 12 verrà svolto un breve tour della Sede con la visita al nuovo laboratorio di Archeologia, dell’altrettanto interessante Laboratorio di Comunicazione, il Museo della Scuola e dell’educazione popolare e infine del Museo di Arte Contemporanea Aratro che in questo momento ospita una importante mostra dell’artista Giancarlo Limoni nelle luminose sale che circondano l’Aula Magna.