Unimol, ti presento un libro: “David Sassoli. La Saggezza e l’Audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa”

L’incontro domani alle 11 al Dipartimento Giuridico di via Manzoni a Campobasso con il curatore del volume, Claudio Sardo

Si ripropone, con un nuovo e significativo incontro, il ciclo di eventi dal titolo Ti presento un libro.Martedì 18 aprile infatti, alle ore 11.00, nell’Aula Kelsen del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale, Viale Manzoni, Campobasso – si terrà la presentazione del libro curato da Claudio Sardo, con la prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “David Sassoli. La Saggezza e l’Audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa.

Come Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli ha trattato e parlato, in occasioni ufficiali, di temi inerenti agli ideali di cooperazione, pace, uguaglianza e diritti. Il volume è una raccolta dei sui discorsi nei quali evidenzia come sia essenziale un’Europa più unita e compatta nell’affrontare i problemi dell’oggi.

L’iniziativa, promossa da UniMol con il Centro di ricerca interdisciplinare su Governance e Public Policies, il Centro di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini e la Biblioteca d’Ateneo, si conferma quale momento non solo per analizzare tematiche trattate in libri di grande attualità, ma anche di stimolare il confronto di idee, coinvolgendo, oltre che gli autori, esperti e studiosi, studenti, dottorandi, professionisti e un pubblico ampio, con l’obiettivo di fornire a tutti una preziosa occasione di approfondimento e di discussione.