Unimol, si amplia l’offerta formativa: arriva la laurea triennale in Informatica

L’offerta formativa dell’Università degli Studi del Molise si amplia con il corso di laurea triennale in Informatica in vista dell’anno accademico 2023-2024. Il piano di studi prevede un percorso comune sia nella sede universitaria di Termoli sia al Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche. Il nuovo percorso formativo si articola in due diversi curricula: “Software Technologies”, in collaborazione con le imprese a Termoli e “Computer Science” a Pesche.

«Il corso di laurea in Informatica – comunica l’Unimol – intende fornire una solida conoscenza di base e metodologica dei principali settori delle scienze informatiche accanto a una buona padronanza delle metodologie e tecnologie proprie dell’informatica, con l’obiettivo di fornire una preparazione adeguata e moderna per i diversi ambiti applicativi della disciplina. Si prefigge, in particolare, la formazione di una figura professionale dotata di una preparazione tecnica rispondente alle esigenze di un rapido inserimento nel mondo del lavoro nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il Corso, inoltre, offre agli studenti una preparazione che permette di affrontare adeguatamente sia la continua evoluzione del settore, sia l’avanzamento in carriera verso ruoli di responsabilità, nonché di accedere a livelli di studio universitario successivi al primo. Le procedure per l’immatricolazione sono digitalizzate e possono essere effettuate online entro il prossimo 29 settembre».