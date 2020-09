Unimol, prorogati al 22 settembre, senza alcuna mora, i termini per le immatricolazioni e iscrizioni

L’Università degli Studi del Molise, anche a seguito delle istanze e delle sollecitazioni provenienti dalla comunità e dalla rappresentanza studentesca, ha prorogato – con Decreto del Rettore – al 22 settembre 2020 e senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all’a.a. 2020/2021. La scelta di prorogare i termini di scadenza al 22 settembre 2020 e senza alcuna tassa di mora, si spiega, oltreché in relazione alle richieste pervenute dagli studenti, anche in considerazione del quadro nazionale, regionale e comunale legato all’Election Day (20 e 21 settembre) e che ha indotto UniMol a posporre l’inizio delle attività didattiche, posticipate, infatti, al 23 settembre. Ancora qualche giorno, dunque, per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione, senza alcuna mora, al nuovo anno accademico e cogliere questa ulteriore occasione e opportunità.