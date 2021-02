Unimol, pronti a vaccinare personale e studenti

Emergenza Covid, l’Unimol è pronta a vaccinare il personale e gli studenti di medicina degli ultimi due anni e quelli di scienze infermieristiche dell’ultimo anno e i laureandi. Lo fa sapere (come riporta un’agenzia Ansa) il Rettore Luca Brunese che spiega che “la stessa università metterà a disposizione l’equipe vaccinale, con forze interne. Utilizzeremo il Palazzetto dello Sport, il PalaUnimol, ed eventualmente questa struttura potrà essere messa a disposizione di tutti gli enti che volessero utilizzarla”. Intanto l’Università è risultata prima in Italia dopo il bando che finanzia l’acquisto da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca di grandi attrezzature scientifiche ad uso didattico e sperimentale. Ha ottenuto il punteggio più alto acquisendo così il permesso di validare progetti per 900 mila euro.