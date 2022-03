Unimol, pronte iniziative di solidarietà per la comunità accademica ucraina

Domani, mercoledì 2 marzo, il Rettore Luca Brunese ha convocato una seduta straordinaria e monotematica del Senato Accademico

Il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, ha convocato, per domani, mercoledì 2 marzo 2022, alle 12:30, una seduta straordinaria e monotematica del Senato Accademico. L’unico punto all’ordine del giorno è il seguente: emergenza e crisi umanitaria nella Repubblica Ucraina: iniziative di solidarietà e di collaborazione a favore di studenti e ricercatori e sostegno alle Università e Centri di Ricerca.

Nei giorni scorsi infatti, Olena Motuzenko, prorettrice dell’Università di Kiev ha lanciato un appello per salvare gli studenti dalla guerra tra Russia e Ucraina. Chiesta anche l’apertura di un corridoio umanitario accademico per l’accoglienza degli studenti ucraini. “Purtroppo i nostri studenti sono dispersi in tutta l’Ucraina, non sappiamo dove sono né riusciamo a rintracciarli – ha detto intervenendo ad una riunione dell’Udu di Perugia – mentre quelli che riusciamo a contattare stanno nascosti per mettersi al sicuro dai bombardamenti. Attiviamo un corridoio umanitario accademico che riesca a salvare i nostri studenti, affinché – ha concluso la prorettrice – possano continuare gli studi, in nome dei valori europei per cui l’Ucraina sta combattendo da otto anni per difenderli dal regime di Putin”.