«Unimol, presidio culturale per lo sviluppo del territorio»

Il nostro auspicio è che si rafforzi, dopo il confronto elettorale, il concetto di comunità accademica inclusiva. Un maggior ruolo di protagonismo deve coinvolgere i dottorandi, i ricercatori Td, gli assegnisti, il Personale Tecnico Amministrativo, gli studenti e anche componenti numericamente e storicamente minoritarie nel nostro Ateneo come, ad esempio, i Cel.

Come abbiamo più volte annunciato, anche in occasione della presentazione delle candidature degli attuali aspiranti Rettori, ci piacerebbe che dal nostro Molise arrivassero segnali concreti per risolvere l’intollerabile piaga del precariato nei luoghi del sapere e della Conoscenza. Professionalità, organizzazione democratica del lavoro e adeguate retribuzioni sono la condizione fondamentale per attuare la qualità dell’offerta formativa dell’Ateneo e per rendere effettivo il Diritto allo studio. Sarebbe importante, a tal riguardo, dare risposta alle legittime aspettative di progressione di carriera del personale Tecnico Amministrativo, mortificate negli ultimi anni da una politica nazionale caratterizzata da blocchi del turn over e tagli, a fronte di un significativo aumento dei carichi di lavoro. In merito all’offerta formativa, da più parti, in un passato non lontano, si sono sollevate perplessità relative a scelte ritenute generaliste e alla polverizzazione di corsi che hanno determinato crescita indiscriminata dell’offerta stessa.

A tal proposito, evidenziamo che le elezioni del Rettore vengono a collocarsi in un momento in cui l’universalità dei diritti è fortemente in pericolo. Se fosse varata la riforma sull’autonomia regionale differenziata, ciò comporterebbe inevitabilmente l’amplificarsi delle diseguaglianze tra i diversi Atenei già oggi presenti in termini di finanziamento e di reclutamento, con conseguente diversificazione territoriale dell’esigibilità di alcuni diritti fondamentali, compresi quelli relativi all’istruzione. Pertanto, auspichiamo che il nuovo Rettore, oltre ai temi interni, ponga la dovuta attenzione e il suo impegno per evitare tali pericoli, lavorando al superamento delle divisioni egoistiche presenti oggi nei diversi contesti territoriali, per rilanciare il ruolo del sistema universitario nel suo complesso. La Flc e la Cgil del Molise sostengono da tempo le politiche territoriali e accademiche indirizzate a considerare il nostro ateneo come presidio culturale, vero e proprio “ascensore sociale” per una vasta area, che va oltre la Regione Molise. La Cgil e la Flc Molise – terminano i due segretari – come sempre, saranno a disposizione per dare il loro contributo».