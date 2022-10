Unimol, mobilità internazionale: prorogati i termini delle domande

L’Università del Molise ha prorogato al 15 ottobre i termini per la presentazione delle domande al Bando di concorso per l’assegnazione di due borse di mobilità per l’University of Wollongong (Australia) nell’anno accademico 2022-2023.

Il programma di mobilità internazionale, come si legge su Ansa Molise, è dedicato agli studenti dell’Unimol iscritti ai seguenti Corsi di laurea e laurea magistrale: Economia Aziendale; Scienze della Politica e dell’Amministrazione; Management, Imprenditorialità e Innovazione; Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee; Giurisprudenza.

Il Bando e la modulistica possono essere consultati sul sito web dell’Unimol.