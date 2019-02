Unimol, Michele Della Morte confermato a capo del Dipartimento Giuridico

CAMPOBASSO

Nella Sala del Consiglio del Dipartimento Giuridico si sono svolte oggi, martedì 19 febbraio, le votazioni per eleggere il nuovo Direttore.

Riconferma all’unanimità (43 voti su 43 votanti) per il Prof. Michele della Morte, eletto Direttore del Dipartimento Giuridico per il triennio 2019/2021.

«L’unanime consenso che ha condotto alla riconferma anche per il prossimo triennio del Prof. Della Morte alla guida del Dipartimento Giuridico – si legge in una nota dell’Unimol – ha un valore che va ben oltre il riconoscimento del suo impegno di studioso e di docente universitario.

Il forte segnale di coesione che il Dipartimento Giuridico ha saputo dare, testimonia la comune volontà di indirizzare i propri futuri sforzi verso obiettivi condivisi, che guardano al sostegno, alla ricerca ed allo sviluppo di una didattica di qualità, come ad obiettivi da perseguire in un quadro di sostenibilità ed innovazione».

Nel ringraziare i membri del Dipartimento per la piena e rinnovata fiducia accordata attraverso il loro voto unanime, il Prof. Della Morte, a valle delle operazioni scrutinio, ha espresso la convinzione che la compattezza mostrata in questa ennesima occasione saprà, sin da subito, tradursi in uno sforzo collettivo ed in un impegno individuale di condivisione, collaborazione, sollecitazione e proposta, elementi questi, essenziali, per continuare a perseguire obiettivi di breve, medio e lungo periodo.

«D’altro canto solo con l’aiuto ed il contributo di tutti – un contributo sostanziale, equilibrato e lungimirante, che ciascuno è sicuramente in grado di fornire -, ha precisato il Prof. Della Morte – si può pensare di continuare a raggiungere significativi risultati in termini di qualità della didattica, di finanziamenti per la ricerca e di reclutamento».

Al Prof. Della Morte, ordinario di diritto costituzionale, vanno gli auguri del Rettore e dell’Ateneo intero.