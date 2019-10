Unimol, mercoledì la “Giornata della Matricola”

I neo studenti saranno accolti a partire dalle ore 10

In contemporanea, nei rispettivi Dipartimenti, mercoledì si svolgerà la Giornata della Matricola, la prima da “universitario” per i neo studenti Unimol. «La scelta dell’università – si legge in una nota dell’Università – è un momento decisivo, che non si dimentica. Non è solo la preparazione ad una professione, è il tempo della crescita personale, di un’ideale di vita che prende forma. Ma è anche curiosità, entusiasmo e tante aspettative. Tuttavia non mancano certo timori, momenti di ansia e qualche dubbio ancora da risolvere. È ancora impresso in maniera definita il passaggio dalla scuola superiore al mondo universitario, partire con il piede giusto, orientarsi fin da subito e sentirsi tutti pienamente coinvolti nella vita universitaria. E tutto questo si vuole condividerlo insieme. Una giornata importante per tutti, di partecipazione, conoscenza, di orientamento, di informazioni. Occasione ideale per portare un messaggio di sprone, di positività, di entusiasmo. Ed è proprio questo il senso della “Giornata della Matricola”. Un’occasione partecipativa e di conoscenza al di fuori da confini infrastrutturali, ampia, aperta, caratterizzata da condivisione, scambi di esperienze e proiettata verso progetti e valutazioni future importanti, attraverso l’impegno di oggi. D’altra parte non sfugge che essere presenti sin dal “primo giorno di scuola” ed avere quindi un quadro preciso della popolazione studentesca è presupposto per garantire, certamente, a tutta la comunità accademica l’opportunità di una maggiore e più stretta interazione, collaborazione e partecipazione, ma anche per avviarsi ad intraprendere, con il piglio giusto ed un più efficace approccio, il percorso ed il metodo di studio».