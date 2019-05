Unimol, Medicina: Costagliola nuovo direttore e Intrieri presidente del corso di laurea

CAMPOBASSO

Il professore Ciro Costagliola è il nuovo direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”. Le elezioni tenutesi al Polo didattico di Medicina e Chirurgia hanno visto un’ampia convergenza su Costagliola che è professore ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo nonché direttore dell’Unità Operativa Complessa, (UOC) – Programma Assistenziale “Cura e Riabilitazione della Visione” presso l’Ospedale Cardarelli.

Nella stessa giornata è stato eletto il professore Mariano Intrieri, associato di Biochimica clinica, quale nuovo Presidedente del consiglio del corso di Laurea di medicina a chirurgia,. «L’ampiezza del consenso che ha condotto il Prof. Ciro Costagliola alla guida del Dipartimento medico – si afferma dal Rettorato – ha un valore che va oltre il riconoscimento dell’impegno e dell’attività quotidiana di docente universitario: è anche conferma della continua attenzione alle esigenze del mondo universitario – in un’ottica progettuale di connubio e di integrazione tra area accademica, ospedaliera, assistenziale e di ricerca – alle opportunità per gli studenti, i dottorandi e per i giovani specializzandi.» Notevole la produzione scientifica del neo direttore con circa 300 pubblicazioni, la maggior parte delle quali su riviste scientifiche internazionali, 12 monografie e 7 Brevetti. Ha al suo attivo uno spin-off universitario e numerosi finanziamenti nazionali ed internazionali. Di particolare rilievo l’identificazione in vivo e nell’uomo delle vie di deflusso dell’umor acqueo con la messa a punto di un sistema diagnostico non invasivo, ricerca effettuata tutta in UniMol con la collaborazione del Prof. Luigi Ambrosone e del Prof. Germano Guerra, dello stesso Dipartimento. Ai due eletti gli auguri di tutto l’Ateneo molisano.