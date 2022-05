Unimol, lunedì 23 maggio il maestro Mogol incontrerà gli studenti in Aula Magna

Il “paroliere” per eccellenza condividerà la sua pluriennale esperienza di autore di testi e canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, mentre il 27 sarà ospite dell’ateneo il professor Mauro Ferrari, presidente del Consiglio europeo della Ricerca nell’anno 2020

Lunedì prossimo, 23 maggio, alle 11, il Maestro Giulio Repetti, in arte Mogol, incontrerà gli studenti e la Comunità Accademica nell’Aula Magna dell’Università in via De Sanctis a Campobasso per condividere la sua pluriennale esperienza di autore di testi e canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Lo ha annunciato in un video il Magnifico Rettore, Luca Brunese.

Inoltre, venerdì 27 maggio sarà ospite dell’ateneo il professore Mauro Ferrari, Presidente del Consiglio europeo della ricerca nell’anno 2020, per l’inaugurazione della Scuola di Dottorato e cerimonia consegna pergamene di conseguimento del titolo. “La nostra aula magna – ha aggiunto Brunese – si conferma il salotto della regione Molise. Mogol è un grande personaggio e sarà certamente un giorno indimenticabile per tutti quelli che lo incontreranno”.

IN ALTO IL VIDEOMESSAGGIO DEL RETTORE LUCA BRUNESE