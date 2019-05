Unimol, Luca Brunese è il nuovo Rettore

Una sfida all’ultimo voto quella che si è chiusa da poco (ore 18.10 di mercoledì 8 maggio) e che ha interessato l’Università degli Studi del Molise che ha scelto il successore di Gianmaria Palmieri. Luca Brunese è il nuovo Rettore che guiderà l’Ateneo molisano per i prossimi sei anni. Un compito importante per una realtà che dovrà essere capace di crescere e valorizzarsi in un contesto piccolo come quello del Molise.

Per la prima volta le modalità di svolgimento delle elezioni del Rettore si sono svolte con espressione di voto in via telematica mediante procedure certificate dal Miur ed affidate al Cineca.

Il professor Brunese ha ottenuto 168 voti, 152 per il professor Coppola.