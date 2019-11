Unimol, integrazione tra formazione e mondo del lavoro: torna My job experience

Lunedì 18 novembre la manifestazione organizzata dall’ateneo

Continuare a promuovere e consolidare l’integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro; sostenere le competenze trasversali, ritenute sempre più preziose ai fini dell’inserimento dei laureati nel contesto occupazionale; facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, orientando le scelte professionali di studenti e neolaureati, favorendo i primi contatti con le aziende e assistendo le aziende ed gli enti pubblici nella ricerca e selezione di studenti e neolaureati, sono aspetti questi di rilievo estremamente importanti che UniMol, ancor più oggi, intende rafforzare e consolidare. E una determinante accelerazione e testimonianza di tale impegno è rappresentato proprio da My job experience” i career day organizzati dal Placement dell’Università degli Studi del Molise! Incontrare le aziende, confrontarsi con i loro uffici recruitment, conoscere i progetti professionali che hanno in serbo per coloro che risponderanno ai loro requisiti è un’esperienza essenziale che apre opportunità, prospettive e vantaggi unici e spinge ad analizzare sé stessi, comprendere e valorizzare le proprie competenze, attitudini e quali necessitano di approfondimento per essere utilmente spendibili. Incontrarsi e confrontarsi con le aziende è certamente un investimento per la propria avventura nel mondo del lavoro, ma ha un valore prezioso per la formazione della personalità. Tutto questo, e tanto altro con My job experience lunedì, 18 novembre 2019, in Aula Magna di Ateneo, alle ore 10.30, con i career day organizzati dal Placement di UniMol, con la partecipazione del Direttore Risorse Umane di Coca-Cola HBC Italia, Emiliano Maria Cappuccitti e manager di assoluto prestigio ed eccellenza nel panorama nazionale e internazionale. I “My Job Experience” nascono nell’ambito delle azioni del Placement di Ateneo, con l’obiettivo primario di moltiplicare le opportunità di orientamento al lavoro grazie a Special Guest di rilevanza internazionale, che con le loro testimonianze aprono momenti di riflessione, di crescita, di incontro esclusivi. Da quest’anno poi le iniziative saranno sinergiche e in collaborazione con le attività di Orientamento di UniMol e con l’Associazione ALUMNI, l’Associazione degli ex studenti e dei laureati dell’Università degli Studi del Molise. Nella stessa giornata sarà presentato il nuovo Servizio che il Placement offrirà nei prossimi anni a tutti, Studentesse e Studenti UniMol: MyEmployability. Un servizio rivolto agli studenti, laureati, dottori di ricerca, per prepararli a gestire in maniera competente e autonoma la propria ricerca attiva del lavoro affiancandoli e consigliandoli su come Scrivere un CV efficace, affrontare un colloquio di lavoro, costruire un personal branding.