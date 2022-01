Unimol: incarico scientifico di rilievo per Emanuele Marconi

Direttore del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’economia Agraria)

Il Prof. Emanuele Marconi, Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti, è stato nominato per il prossimo quadriennio (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025) Direttore del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’economia Agraria).

Il Centro di ricerca CREA-Alimenti e Nutrizione (CREA-AN) svolge, con approccio multidisciplinare, attività di ricerca, formazione e divulgazione sugli alimenti, sulla loro qualità e sul loro ruolo nel mantenimento della salute e nella prevenzione del rischio di malattie correlate all’alimentazione. Fra le attività istituzionali del Centro si annoverano l’elaborazione delle Tabelle di composizione degli Alimenti e le Linee Guida per una sana alimentazione. Il CREA – Alimenti e Nutrizione raccoglie le competenze dello storico Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), già Istituto Nazionale della Nutrizione (INN).

Avere la direzione del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione del CREA evidenza, certamente, un significativo risultato personale per il Prof. Marconi, ma rappresenta anche l’ennesima testimonianza del crescente ruolo e della partecipazione di UniMol a tavoli e contesti scientifici nazionali importanti, favorendo in tal modo nuove e più ampie opportunità anche agli attuali e futuri studenti.

Un ruolo e una partecipazione che consentiranno inoltre di rafforzare ulteriormente l’interazione fra UniMol e i 12 Centri di Ricerca del CREA, già caratterizzata da importanti sinergie con il coinvolgimento in progetti di Ricerca, dottorati di Ricerca e attività seminariali e didattiche.