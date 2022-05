Unimol, inaugurazione Scuola di Dottorato: ospite il professor Mauro Ferrari

La cerimonia si terrà domani, 27 maggio, in Aula Magna con la lectio doctoralis dell’Ordinario di Terapie Sperimentali, University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Presidente e CEO del Houston Methodist Research Institute – Usa, già Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC)

Ospite di rilievo all’Inaugurazione della Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi del Molise, il Prof. Mauro Ferrari, ordinario di Terapie Sperimentali, University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Presidente e CEO del Houston Methodist Research Institute – USA, già Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), che terrà la lectio doctoralis dal titolo Infinitamente piccolo, infinitamente grande: le sfide della ricerca e le sue ragioni profonde.

Ad aprire la giornata inaugurale di venerdì 27 maggio 2022, prevista alle ore 11.30, nell’Aula Magna di Ateneo, il Rettore, Prof. Luca Brunese, e il Prorettore con delega ai Dottorati di Ricerca, Prof.ssa Gabriella Stefania Scippa.

Il Dottorato di Ricerca UniMol, il più alto grado di istruzione previsto nell’ordinamento accademico italiano, rappresenta un’ulteriore risposta alle richieste del mondo del lavoro, delle professioni ed anche alle nuove sfide del PNRR. E la Scuola di Dottorato UniMol intende proprio assumere il ruolo di equilibrio, punto di raccordo, coordinamento e collaborazione con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, ma certamente anche con il territorio e il sistema delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Da qui la scelta, le conferme e le novità dei sette corsi di dottorato UniMol che verranno illustrate e presentate nel corso della giornata inaugurale della Scuola di Dottorato ed in grado di allineare cambiamento e risposte, competenze e aspettative. E non poteva esserci contesto migliore per celebrare il titolo accademico, riorganizzando un importante e significativo evento: la consegna delle pergamene ai neo Dottori di Ricerca.