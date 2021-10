Unimol, immatricolazioni e iscrizioni prorogate al 15 ottobre senza mora

Con il pagamento della sola prima rata (€ 156,00) si acquisisce il numero di matricola o si perfeziona l’iscrizione agli anni successivi. Tutte le procedure sono agevoli e digitalizzate. Ancora due settimane, quindi, per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione al nuovo anno accademico, tutto entro venerdì 15 ottobre 2021 e ancora senza alcuna mora.L’Università degli Studi del Molise, infatti, ha ancora prorogato – con Decreto del Rettore – al 15 ottobre 2021 e senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all’a.a. 2021/2022. Con il pagamento della sola prima rata (€ 156,00) si acquisisce il numero di matricola o si perfeziona l’iscrizione agli anni successivi, non si incorre nella mora e in più si è ancora in tempo per garantirsi un’opportunità essenziale con il progetto “Trasporti gratis”: viaggiare sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e con navette bus dedicate senza costi di abbonamento. È fondamentale però perfezionare l’immatricolazione/iscrizione entro venerdì 15 ottobre per richiedere il servizio su trasporti.unimol.it. Ampia la scelta tra i 36 corsi di studi, (18 triennali, 15 magistrali – di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico) per un’offerta formativa ampia e trasversale. I video di presentazione e i depliant informativi dei corsi di laurea, triennali, magistrali e a ciclo unico sono in visione nella sezione “Futuro studente” della home page di Ateneo.Restano confermate le importanti opportunità di quest’anno:

Immatricolarsi e iscriversi al più presto per continuare a viaggiare comodi, gratis e in sicurezza con UniMol e raggiungere ogni giorno, da tutti i Comuni del Molise, la sede del tuo corso di laurea con l’abbonamento gratuito e in più navette dedicate sulle tratte:

Benevento-Campobasso a/r Foggia-Campobasso a/r Venafro-Isernia-Pesche-Campobasso a/r Campobasso-Pesche a/r Collegamento tra le sedi universitarie;

Con ISEE fino a 24.000 euro, No tax area: Immatricolazioni gratuite ed esonero totale delle tasse all’UniMol

Il 100 ed il 100 e lode vale un premio all’UniMol: agevolazioni per neo diplomati con i voti massimi ed in più riduzioni per componenti dello stesso nucleo famigliare.